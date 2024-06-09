Bursaspor bayramı bekliyor

Transfer engellerini aşmak için 450 milyon lira değerindeki dosyaları tek tek kapatma çabasında olan yönetim, şampiyonluk iddiasındaki bir takım kurmak için şehrin daha yoğun mali desteğine ihtiyaç duyuyor.

TFF 3. Lig'de ilk kez mücadele edecek Bursaspor'da, 26 Mayıs'ta göreve başlayan Enes Çelik ve ekibi, kulübün uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde.

İcra ve Proje Kurulları ile birlikte, iki yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmaya ve kulübe kalıcı gelir kaynakları sağlamaya odaklanmış durumdalar.

450 milyon lira civarında bir mali yükü temsil eden transfer engel dosyalarıyla ilgili yoğun bir mesai harcayan yönetimin, kısa süre içinde camiaya müjdeyi vermesi bekleniyor.

Bayram haftasında, yeşil beyazlılar transfer tahtasının açılmasına ilişkin iyi haberler almayı umuyor. Başkan Çelik, göreve geldiklerinde transfer tahtasındaki yabancı oyuncu dosyalarının büyük bir kısmını çözdüklerini belirtmiş ve sorun yaratan dosyaların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etmişti.