Bursaspor bayramı bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor bayramı bekliyor

Bursaspor taraftarları, Başkan Enes Çelik liderliğindeki yönetimden gelecek olumlu gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor.

Transfer engellerini aşmak için 450 milyon lira değerindeki dosyaları tek tek kapatma çabasında olan yönetim, şampiyonluk iddiasındaki bir takım kurmak için şehrin daha yoğun mali desteğine ihtiyaç duyuyor.

TFF 3. Lig'de ilk kez mücadele edecek Bursaspor'da, 26 Mayıs'ta göreve başlayan Enes Çelik ve ekibi, kulübün uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde.

İcra ve Proje Kurulları ile birlikte, iki yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmaya ve kulübe kalıcı gelir kaynakları sağlamaya odaklanmış durumdalar.

450 milyon lira civarında bir mali yükü temsil eden transfer engel dosyalarıyla ilgili yoğun bir mesai harcayan yönetimin, kısa süre içinde camiaya müjdeyi vermesi bekleniyor.

Bayram haftasında, yeşil beyazlılar transfer tahtasının açılmasına ilişkin iyi haberler almayı umuyor. Başkan Çelik, göreve geldiklerinde transfer tahtasındaki yabancı oyuncu dosyalarının büyük bir kısmını çözdüklerini belirtmiş ve sorun yaratan dosyaların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etmişti.

İlgili Haberler
Federasyon açıkladı Alex havalara uçtu
Son Haberler
Hayatınızı kurtaracak ütü ipuçları. Nasıl ütü yapılır? Gündem
Hayatınızı kurtaracak ütü ipuçları. Nasıl ütü yapılır?
Fidan, Heniyye ile görüştü Dünya
Fidan, Heniyye ile görüştü
Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor?
İsrail saldırısında 274 sivil hayatını kaybetti Dünya
İsrail saldırısında 274 sivil hayatını kaybetti
Dövme rehberi: Dövme bakımı nasıl yapılır? Gündem
Dövme rehberi: Dövme bakımı nasıl yapılır?
Fatih Altaylı Ali Koç'u yok saydı Spor
Fatih Altaylı Ali Koç'u yok saydı
İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda Dünya
İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda