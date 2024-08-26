Bursaspor Kocaelispor'un elinden yıldızı şartlı kaptı

Yeşil-beyazlı ekip, Kocaelispor'dan 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Eren Narin'i kadrosuna kattı.

Genç oyuncu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzalayarak resmen Bursasporlu oldu.

2006 doğumlu Eren Narin, ailesinin Bursa'ya yerleşmesiyle birlikte Kocaelispor'dan Bursaspor'a transfer oldu.

ŞARTLI SATIŞ

Kocaelispor, genç oyuncunun bonservisini, bir sonraki satışından pay alma şartıyla Bursaspor'a devretti.

Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Eren, Vakıfköy'de Bursaspor U19 takımında forma giyecek.

Eren Narin, 2022-2023 sezonunda Kocaelispor'un U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nde kazandığı şampiyonlukta "en değerli oyuncu" seçilmişti.

Bu başarılarıyla dikkat çeken genç yetenek, Bursaspor'un gelecekteki başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.