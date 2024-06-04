Bursaspor stat izni vermedi

Bursaspor Kulübü, stadyumlarının yeni sezonda başka bir takım tarafından kullanılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamanın yapıldığı belirtildi.

Yiğit Fidan Sözleşmesini Feshetti

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yiğit Fidan, Bursaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdı.

24 Mayıs'a kadar ödeme alacağı için kulübe süre tanınan Fidan'ın, bu süre zarfında ödemesini alamadığı ve bu nedenle 31 Mayıs 2025'e kadar olan sözleşmesini iptal ettiği bildirildi. 27 Mayıs'ta göreve gelen Enes Çelik yönetiminin bu konuda bilgilendirilmediği ortaya çıktı.

19 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihinde alacaklarını tahsil edememesi üzerine bu kararı aldığı anlaşıldı.