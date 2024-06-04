Galatasaray ayaklandı. Dursun Özbek istifa

Galatasaray'da istifa depremi yaşandı.

Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında Sportif A.Ş'deki görevini bıraktığını açıkladı.

Toplantıda flaş açıklamalar yapan Erden Timur, "Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar, okusanız ağlarsanız. Bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler." dedi.

Tutunacak dalı olmadığını belirten Tİmur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok. Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erden Timur, Mauro Icardi dışında kimseden destek görmediği belirtti.

Erden Timur, basın toplantısının sonunda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

''DURSUN ÖZBEK İSTİFA''

Galatasaray taraftarı, yaşanan bu olay sonrası ayaklandı.

Erden Timur'un istifa etmesine adeta çıldırdılar.

Twitter (X) üzerinden tag açan taraftarlar, 'Dursun Özbek istifa' başlığı ile Galatasaray başkanını istifaya davet etti.

Açılan tag sosyal medyada birinci sıraya yerleşti.