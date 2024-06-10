Bursaspor Süper Lig teklifini kabul etmedi

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Bursaspor Süper Lig teklifini kabul etmedi

Eyüpspor'un "Maçlarımızı Bursaspor'un sahasında oynayalım" çağrısına olumsuz yanıt geldi.

Eyüpspor'un Süper Lig'deki yeni evi açıklandı.

İlk defa Süper Lig'de yer alacak olan Eyüpspor, gelecek sezon iç saha maçlarını Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapacak.

TFF 1. Lig'i 2023/24 sezonunda zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Eyüpspor için önemli bir karar alındı.

Daha önce Bursaspor'a çağrıda bulunan İstanbul ekibinin iç saha maçları için stadyum seçimi yapıldı.

Eyüpspor, 2024/25 sezonu için Süper Lig maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynama kararı aldı.

Ayrıca, Süper Lig'in yeni üyesi Eyüpspor'da, sözleşmesi sona eren takım kaptanı ile yeniden anlaşma yapılmayacağı ve bu tecrübeli oyuncuya teşekkür eden bir mesaj yayınlandığı duyuruldu.

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