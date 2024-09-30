Bursaspor taraftarı rekor kırdı

Kaynak: İHA
Bursaspor taraftarı rekor kırdı

Bursaspor, oynadığı Muş Spor Kulübü maçında 43 bin 160 taraftar ile 3. Lig'de yeni bir rekora imza attı.

Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynadığı Muş Spor Kulübü maçında 43 bin 160 taraftar ile 3. Lig'de yeni bir rekora ulaştı.

Bursaspor'u taraftarı TFF 3. Lig'de yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlılar, 15 Eylül 2024 tarihinde Tokat Belediye Plevne Spor ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 41 bin 300 taraftarının takip etmesiyle 3. Lig'de seyirci rekoru kırılmıştı. Ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü'nü ağırlayan Bursaspor'u, taraftarı yine yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlı takım bu kez de 43 bin 160 taraftarla yeni rekor kırdı.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Muş Spor Kulübü maçı golsüz olarak sonuçlandı.

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