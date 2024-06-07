Bursaspor'a Süper Lig'den teklif

Özkaya, Esenler Erokspor ile stad paylaşımı konusunda eğer paylaşım gerçekleşmezse Bursa ve Eskişehir'e çağrıda bulunarak, "Süper Lig heyecanını yaşamak istiyorlarsa, bize ev sahipliği yapabilirler. Stadımız tamamlanana kadar Süper Lig maçlarını halkımıza sunmak istiyoruz" dedi.

Murat Özkaya, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beş yıl önceki hayalini gerçekleştirdiğini ve projeleriyle Türk futbolunu uluslararası düzeyde temsil etme hedefinde olduklarını belirtti.

Gelecek sezon iç saha maçlarını Esenler Erokspor Stadı'nda oynamayı umduklarını söyleyen Özkaya, "Eğer anlaşma sağlanırsa Eyüp halkı için harika olacak. Stadımızı doldurmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu mümkün olmazsa, Bursa ve Eskişehir'den destek bekliyoruz. Onların desteğiyle Süper Lig maçlarını seyircilerimize gösterebiliriz." şeklinde konuştu.