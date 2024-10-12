Bursa'yı dolu vurdu: Trafik durdu vatandaşlar mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'yı dolu vurdu: Trafik durdu vatandaşlar mahsur kaldı

Şiddetli dolu Bursa'da kent merkezini vurdu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların mahsur kaldığı görüldü.

Bursa'da meydana gelen şiddetli dolu yağışı, kent merkezini olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen aniden bastıran yağış, trafiği durma noktasına getirirken, vatandaşlar metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altına sığındı.

Yağmurun etkisiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, temizlenmeyen yapraklar rögar kapaklarını tıkayarak su birikintilerine neden oldu. Alt geçitler, İzmir ve Ankara Yolu göle dönerken, bu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Kentteki bu olağanüstü durum, vatandaşların yağışla mücadelesini ve yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi.

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