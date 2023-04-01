Uzun süreli burun tıkanıklığı günlük hayatımızı da olumsuz etkilemektedir. Soluduğumuz havadan kullanacağımız spreylere kadar burun tıkanıklığını geçirmenin pek çok yolu mevcut. Peki, burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Tıkalı burun nasıl açılır?

Burun tıkanıklığından kurtulmanın doğal çözümleri vardır.

TIKALI BURUN NASIL AÇILIR?

Tıkalı burnun açılması adına yapılacak şey; havaya nem katacak nemlendiricilerin kullanılması, iltihaplı burun yollarının ve mukusun parçalanmasına katkı sağlayacaktır. Ancak astım bulunuyorsa, nemlendirici kullanmadan önce hekime danışmak gerekir.

Bunun yanı sıra tıkalı burnun açılması için;

-Zencefil çayı tüketilmelidir.

- Uyurken yastığın yüksek olması önemlidir.

- Sıcak banyo yapıp, bronşlar ve vücut gevşetilebilir.

- Sıcak su ve mentol ile burnun bronşları açılabilir.

- Tuzlu su, burnun tıkanmasına iyi gelen en iyi yöntemdir.

- Baharat tüketilebilir.

- Bol sıvı tüketilmelidir.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığının geçmesi için izlenebilecek bazı yöntemler şöyle;

- Zencefil, içerdiği maddeler ile mukoza akışkanlığını arttırıp geniz kanallarının açılmasına yardımcı olur. Hem burnun tıkanmasına hem de boğaz enfeksiyonuna olumlu etkileri vardır.

Zencefil; kök veya toz olarak aktarlardan temin edilebilir. 2 bardak su kaynatılarak, 2 tatlı kaşığı zencefil tozu konulur. Kök şeklinde alındığı takdirde avcun içi kadar bir parça dilimlenerek eklenmelidir. 10 dakika boyunca bekleterek süzülmelidir. 1 bardak içilerek, kalan kısmı temiz bir bez desteğiyle buruna sıcak kompres olarak uygulanmalıdır.

- Burun içerisine damlatılacak birkaç damla zeytinyağı, burun tıkanıklığını alır.

- Nemli hava, burnun tıkanıklığına iyi gelir.

Oda içerisinde kalorifer üzerine bırakılacak bir bardak su, havanın nemini tazeler. Bunun dışında odanın nemli kalmasını sağlayan buhar makineleri de burun tıkanıklığına çözüm olabilir.

- Elma sirkesi; mukusun incelmesine yardımcı olurken aynı şekilde asidik yapısından ötürü burnun içerisinde yer alan virüs ve bakteri oluşumunu önleyerek yeniden mukus üretiminin önüne geçer.

Bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı bal ile bir çorba kaşığı elma sirkesi eklenerek gün içinde 2 kez içip, burun tıkanıklığı durdurulabilir. Bir başka metot ise ılık su içerisine iki tatlı kaşığı elma sirkesi eklenerek, karışımı burundan çekip burnun temizlenmesidir.

- Bir bardak ılık su içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyerek burun temizlenebilir. Arzu edilirse pH dengesinin sağlanması adına içine bir çay kaşığı karbonat eklenebilir.

- Bol sıvı tüketmek, burun mukozasının nemli kalması adına gereklidir.

- Pasif içicilik veya sigara kullanımı; burun tıkanmasına neden olan bir unsurdur. Bundan ötürü burun tıkanıklığının önüne geçilmesi isteniyorsa, sigara içmemek ya da içilen ortamda bulunmamak gerekir.