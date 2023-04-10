Burun tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan burun tıkanıklığı hastalığıyla ilgili detaylar...

BURUN TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burundan nefes alamayan birey, nefes almak için ağzını kullanır. Bu durumda geceleri ağzı açık bir biçimde uyuma ve beraberinde horlama atakları gözlemlenebilir. Kalitesiz uyku sonucunda sürekli yorgunluk ve halsizlik hali de olabilmektedir. Bunların haricinde ağız kuruluğu, burunda filtrelenemeyen hava sebebiyle boğaz enfeksiyonları görülebilecek belirtiler arasındadır. Ayrıca burun tıkanıklığı ve akıntısına, çoğunlukla burunda kuruluk ve kaşıntı ile hapşırma gibi durumlar eşlik etmektedir.

BURUN TIKANIKLIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Burun tıkanıklığından muzdarip bireyler, büyük oranda ‘’burun tıkanıklığı nasıl geçer?’’ sorusunu sormakta ve bu soruya cevap aramaktadır. Tıkanıklığın altında yatan sebep duruma bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden dolayı, burun tıkanıklığı rahatsızlığının tedavisi için öncelikle bir Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoruyla beraber sürecin planlanması ve hastalığın nedenlerinin açığa çıkarılması gerekmektedir. Sebeplerin belirlenmesinin ardından optimum tedavi yöntemini uygulamak gerekmektedir.

Endoskopi yöntemi ile rahatsızlığın nedeni anlaşılmaya çalışılabilir. Saman nezlesi, konka büyümesi (burun eti büyümesi) veya adenoid büyümesi (geniz eti büyümesi) gibi sebeplerle oluşan burun tıkanıklığında ise ilaçlar ve burun spreylerinin yardımıyla tedavi uygulanabilmektedir. Burun eğriliği gibi ilaçların çözüme ulaşamadığı vakalarda burun tıkanıklığı operasyonu ile tıkanıklığı açma yoluna izlenebilmektedir. Ancak bu yönteme hasta bireyin hayatının aşırı olumsuz etkilendiği zamanlarda başvurulması tercih edilmektedir.

Sürekli olarak ağız solunumu ve horlama semptomu gösteren hastalar için cerrahi operasyon yöntemi oldukça büyük bir kurtarıcı haline gelebilmektedir. Cerrahi operasyon sonrası birey hemen günlük yaşantısına dönebilir, ihtiyaçlarını görebilir ve rahat bir biçimde nefes alıp verebilmektedir. Bir diğer yöntem ise radyofrekans cerrahisinin imkânları kullanılarak tıkanıklığın çözümü ve hasta bireyin daha kaliteli bir hayat sürmesi için gereken ortamın oluşturulmasıdır.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDİR?

Solunum sisteminin başlangıç noktası konumunda olan ve içeriye giren havanın akciğerlere ulaşmadan önce ısıtılarak ve nemlendirilerek temizlendiği bir organ olan burun, bazı etkenlere bağlı olarak görevini yerine getiremez ve bu duruma burun tıkanıklığı adı verilir. Burun tıkanıklığı nefes almayı zorlaştıran, kaliteli bir gün veya uyku süreci geçirmeyi imkânsız hale getiren bir hastalıktır. Aynı zamanda bireyi, koku alma işlevlerinin zayıflaması ve nefes alıp verme mekanizmasının sekteye uğrayarak aksaması gibi pek çok olumsuz etkiyle karşı karşıya bırakır.