Bütçe açığı şubat ayında arttı

Kaynak: AA
Bütçe açığı şubat ayında arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Buna göre bütçe şubatta 153,8 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığın açıkladığı bilgilere göre, bütçe açığı şubat ayında 3,1 Milyar lira artışla 153,8 milyar liraya yükseldi. Ocak ayında da bütçe 150,7 milyar TL açık vermişti. Türkiye'nin deprem felaketini yaşadığı Şubat 2023'te ise bütçe açığı 170,6 milyar TL olmuştu.

HEM GİDER HEM DE GELİR ARTTI

Şubatta bütçe giderleri yıllık yüzde 77,2 artışla 689,9 milyar TL olurken bütçe gelirleri yüzde 145 artışla 536,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri içinde personel giderlerindeki yüzde 136,5’lik rol oynarken faiz giderleri yüzde 60,2 arttı. Bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri yüzde 126,2 artışla 406,3 milyar TL oldu.

Faiz dışı denge Şubat'ta 99 milyar TL açık verdi.

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