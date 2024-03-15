AA Finans faiz beklenti anketini açıkladı

Kaynak: AA
AA Finans faiz beklenti anketini açıkladı
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını öngörüyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 21 Mart Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe dair beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.
Yayımlanan anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 aralığında olması bekleniyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 seviyesinde oldu.
TCMB geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği faiz kararı toplantısında faizi yüzde 45'te sabit bırakmıştı.

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