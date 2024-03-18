Bütün dünyayı korku sardı: Rusya sivil uçakları hedef aldı

Kaynak: Visegrád 24
Bütün dünyayı korku sardı: Rusya sivil uçakları hedef aldı
Rus elektronik harp sistemleri (REB) son 2 gün içinde 873 uçağın GPS sinyallerini bozdu.

Kaliningrad merkezli Rus elektronik harp sistemleri (REB) bir ay önce gerçekleştirdiği denemede sırasında, Polonya ve Baltık ülkelerinin çoğunda mobil iletişimi kesmişti.

Denemelerde alınan bu sonuç, Ruslar için potansiyel bir kırılma noktası teşkil eden Suwalki Koridorunun oluşturulması üzerinde bir füze kalkanı kurmaya çalıştıkları anlamına geliyor.

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Rus elektronik harp sistemleri son 2 gün içinde çok daha etkileyici bir denemeye imza atarak seyir halindeki 873 uçağın GPS sinyallerini bozdu.

Binlerce Avrupalı yolcunun hayatını tehlikeye atan Rusya'nın bütün hava trafiğini kaosa sürüklemesinden korkan Avrupa ve ABD harp daireleri yapılan siber saldırılar için önem almaya çalıştıklarını duyurdu.

Rus elektronik harp sistemlerinin savaş halinde daha etkili uygulamalara imza atmasından ve dünya genelindeki hava trafiğini olduğu gibi durdurmasından korkuluyor.

Yabancı kaynaklar uluslararası havacılık otoritelerinin kırmızı alarmla toplantıya çağırıldığı belirtiliyor.

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