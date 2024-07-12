Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi

Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi
Kaynak: AA

Havacılık güvenliği ve uluslararası standartlara uyum amacıyla bütün havalimanlarında geçerli olacak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeye sektörden de destek geldi.

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 1

Havacılık güvenliğini güçlendirmek ve uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla yayımlanan yeni düzenleme, havalimanlarında tüm yolcuların elle aranmasına olanak tanıyor.

Bu düzenleme, Resmi Gazete'de resmi olarak duyuruldu ve havacılık sektörü tarafından da destek geldi.

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 2

"Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler uygulamaya odaklandı.

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 3

Kanun kapsamında havalimanlarında tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, yanlarındaki eşyalarıyla teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilerek aranabilecekler.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde, havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Çıkarılan düzenlemenin eksiksiz uygulanabilmesi amacıyla havalimanı işletmecileri personel eğitimleri vermeye başladı.

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 4

"KONFOR ARTACAK, ŞİKAYETLER AZALACAK"

Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) Genel Müdürü (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, söz konusu kanunla muafiyetin ortadan kaldırıldığını söyledi.
Havalimanlarında esas hassasiyetin yolcu ve bagaj güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'de Avrupa ve dünya standartlarında uygulama yapıldığını bildirdi.

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 5

Ersoy, güvenlik konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nın referans alındığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 6

Program doğrultusunda yolcular, havalimanlarına ve hava araçlarına geçerken aramaya tabi tutulmaktadır. Aramada esas sorumlu genel kolluk kuvvetleridir. Ancak havalimanlarımızda bu görev polislerimizin sorumluluk ve denetiminde, özel güvenlik personelleri tarafından sağlanmaktadır.

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Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi 7

Bu yetki, özel güvenlik personellerine mülki idare amirliklerinin onayıyla verilmektedir. Düzenlemeyle havalimanlarımızda hizmet veren özel güvenlik şirketleri, çalışanlarına Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nda belirtilen kurallar çerçevesinde ek eğitimler veriyor olacaklar.

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