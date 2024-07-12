Bütün havalimanlarında artık zorunlu olacak: Seyahat edecekler dikkat. Ceza artışına destek geldi

Kanun kapsamında havalimanlarında tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, yanlarındaki eşyalarıyla teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilerek aranabilecekler.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde, havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Çıkarılan düzenlemenin eksiksiz uygulanabilmesi amacıyla havalimanı işletmecileri personel eğitimleri vermeye başladı.

