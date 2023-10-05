Büyü okulundan mezun olan siyasiler kim? İşte listedeki ünlü isimler

Exeter Üniversitesi’nde Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde Büyü ve Okült Bilim Yüksek Lisans Programı açılacağı duyuruldu. Yüksek lisans programının Eylül 2024’te başlayacağı aktarıldı.

BÜYÜNÜN DİN İLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

BBC'de yer alan habere göre, bir yıl sürecek olan yüksek lisans programında öğrenciler, esrarengiz ve doğaüstü olayların dünya genelindeki tarihini ve etki hakkında bilgi edinecekler; toplumu nasıl etkilediği konusunda da araştırmalar yürütecekler.

İngiltere’de ilk kez hazırlanan büyücülük master programıyla büyünün tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji psikolojisi, drama ve din ile bağlantısı araştırılacak.

Programda ejderhalar, Kral Arthur ve Orta Çağ’da kadın tasviri gibi dersler de verilecek. Exeter Üniversitesi’ndeki Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde düzenlenecek olan master derecesiyle öğrenciler, öğretmenlik, danışmanlık, miras ve müze çalışmaları, kütüphaneler, turizm ve diğer çeşitli alanlarda kariyer yapmalarına imkan sağlayacak.

Programın yürütücüsü Prof. Dr. Emily Selove konuyla ilgili "Bu yüksek lisans programı, insanların Batı’nın rasyonalizm ve bilimin; dünyanın geri kalanının ise büyü ve batıl inançların yeri olduğu varsayımını yeniden sorgulamalarına imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yüksek lisans derecesini almanın maliyetinin ise yaklaşık 30 bin dolar civarında olduğu belirtildi.

Öte yandan Exeter Üniversitesi birçok Türk siyasinin de mezun olduğu üniversite olarak biliniyor.

İŞTE EXETER ÜNİVERSİTESİ’NDEN MEZUN ÜNLÜ TÜRK İSİMLER

Exeter Üniversitesi’nden mezun olanların başında Abdullah Gül var. Gül’ün, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Sebahattin Zaim gibi hocalarının teşviki ve sağladıkları Milli Kültür Vakfı bursu ile 1976-1978 yıllarında Fehmi Koru ve Şükrü Karatepe ile birlikte İngiltere’ye gönderildiği biliniyor.

Gül dönüşte Sebahattin Zaim’in daveti ile Sakarya Üniversitesi’nde görev aldı. Doktora tezi, “Türkiye ile İslam Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Gelişimi” başlığını taşıyordu. Tez hocası ona eğitimi için ön ayak olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’tı. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Gül'ün ABD Dışişleri Bakanlığı bursu ile yetiştirilmiş dünya liderleri arasında gösterildiği, ayrıca İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı aldığı biliniyor.

Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez Kraliçe II. Elizabeth'in ziyaretinde frak giymiş ve kadeh kaldırmıştı. O görüntüler çok konuşulmuştu.

Gül ile beraber aynı dönemde Exeter'de eğitim alan isimler arasında Fehmi Koru ve Şükrü Karatepe de bulunuyor.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da o dönemde liseden arkadaşları olan Gül, Karatepe ve Koru'yu İngiltere'de ziyaret etmişti.

Şükrü Karatepe Exeter dönüşünde Refah Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş, 2016'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atanmıştı.

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal da aynı üniversitede eğitim gören isimlerden biri olarak biliniyor. Ağbal, yüksek lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesinde İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi programında tamamladı.

Akademik hayatına Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde başlayan Ekmeleddin İhsanoğlu, 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. Ardından Exeter Üniversitesi'nde doktora-sonrası çalışmalar yaptı. İhsanoğlu’na 2007 yılında Exeter Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı da verildi.

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkan'ı Durmuş Yılmaz da Hulusi Akar ve Abdullah Gül'ün Exeter'de sınıf arkadaşıydı. 2016’da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Himmet Karadağ Exeter Üniversitesi İşletme bölümü çıkışlı. 2017’de Yargıtay üyesi olan ve 2020’de Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı Exeter Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yapan isimlerden.

Berat Albayrak’ın da Exeter Üniversitesi’nden mezun olduğu biliniyor.