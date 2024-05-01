Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Fiyatı yüzde 73.8 arttı

Kaynak: AA
Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Fiyatı yüzde 73.8 arttı
Nisan ayında zam şampiyonu olan ürünlerin listesi açıklandı. En çok zamlanan ürün soğan oldu. Soğana yüzde 73.8 oranında zam geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisanda üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere değinen Bayraktar, "Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 284,3 oldu ve bu oran kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat farkını yüzde 229,9 ile limon, yüzde 227,4 ile karnabahar, yüzde 176,6 ile kuru üzüm ve yüzde 169,5 ile patates takip etti." ifadelerini kullandı.

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Markette fiyatı en fazla artan ürünün soğan olduğunu belirten Bayraktar, uru soğandaki fiyat artışını yüzde 52 ile patates, yüzde 47,9 ile limon, yüzde 23,2 ile tavuk eti ve yüzde 22,9 ile karnabaharın takip ettiğini ifade etti.

Nisanda bir önceki aya göre 20.20.0 gübresinin yüzde 1,8, amonyum sülfat gübresinin yüzde 1,7 ve DAP gübresinin yüzde 1,6 artış gösterdiğini de ifade etti.

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