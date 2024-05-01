Cenk Eren ameliyat oldu. Hastaneden paylaşım yaptı

Geçtiğimiz aylarda yüzünü gerdiren ünlü şarkıcı Cenk Eren, bu defa gözündeki rahatsızlık nedeniyle bıçak altına yatacağını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçen mart ayında estetikli haliyle gündem olmuştu. 58 yaşındaki Cenk Eren’in son hali günlerce konuşulmuştu.

Cenk Eren, estetik operasyonundan günler sonra tekrar ameliyat olacağını söylemişti.

“NAZAR DEĞDİRDİNİZ”

Gözünde bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Cenk Eren, "Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı bugün ameliyat oldu. Ameliyatın ardından Cenk Eren, “Dün sabah retina ameliyatım Prof. Dr. Tunç Ovalı hocam sayesinde çok başarılı geçti. Aslında bugün evime geçmem gerekiyordu ama evime giden yollar kapalı olduğu için hastanede bir gece daha kalacağım. Bu ara hastanede bile yakışıklıyım” diyerek hastane odasından bir fotoğrafını paylaştı.