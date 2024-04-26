Büyük Amerikan yardımı

Anlaşılan özgür dünya 2. Dünya Savaşı’nda yaşananlardan iyi bir ders çıkarmış bulunuyor, demokrasileri diktatörlüklerin saldırganlığından koruyabilmek ve Avrupa’da yeni bir Hitler ortaya çıkmasını önleyebilmek için gerçekten de son derece yerinde ve akıllıca tedbirler alıyorlar.

Doğrusunu söylemek gerekirse Hitler’e özenerek emperyalist hayaller kuran faşist diktatör Putin’i durdurabilmek ve Rus işgaline kahramanca direnen Ukraynalılara destek olabilmek için hemen hemen herkes elini taşın altına koyuyor.

Bu çerçevede Rusya’yı durdurabilmek ve Ukrayna direnişini destekleyebilmek için yapılan son hamle ise Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi

Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da imzaladığı son pakette yaklaşık 95,1 milyar dolar boyutunda askerî yardım bulunmaktadır ve açıkça söylemek gerekirse bu gerçekten de devasa bir pakettir.

95,1 milyar dolarlık askerî yardım paketinin dağılımı şöyle:

* 61 milyar doları Ukrayna'ya askerî destek,

* 26 milyar dolar İsrail'e askerî destek, bunun 9 milyar doları Gazze dâhil savaş bölgelerine insani yardıma yönelik olacak şekilde kullanılacak.

* 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesinde Tayvan’a destek amacıyla tahsis ediliyor.

Senato'da onaylanan pakette ayrıca ABD'de bulunan Rusya'ya ait varlıkların dondurularak Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılabilmesinin de önü açılıyor

Yani Rusların parasını Ukrayna’ya vererek Ruslara ve Rus diktatörü Putin’e çok büyük bir ceza kesiyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Amerika'nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine Tayvan’a kayda değer ölçüde askerî yardım göndereceklerini ifade ederek "Bugün birkaç saat sonra Ukrayna'ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Ukrayna'ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askerî yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini de vurguladı.

Diğer yandan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD geçen hafta ATACMS olarak bilinen uzun menzilli füzeleri gizlice Ukrayna'ya göndermiş bulunuyor. Ukrayna'nın da bu füzeleri ilk defa ülkenin güneyindeki Rus güçlerine karşı ve Kırım'daki bir hava üssünü vurmak için kullandığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de bu bilgiyi doğrulayarak. Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli füzelerin teslimatının yapıldığını fakat Ukrayna'nın talebi üzerine sevkiyatı duyurmadıklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, teslimatların "Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alıp Ukrayna'ya karşı kullanmasının ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasının" ardından yapıldığını ifade etmiş bulunmaktadır.

ABD daha önce aynı füzelerin daha kısa menzilli olan versiyonlarını Ukrayna'ya vermişti ancak Kiev hükûmeti uzun süredir uzun menzilli ATACMS sistemi talep ediyordu. 300 kilometre menzilli ATACMS füzeleri, Kırım gibi Rusya'nın konuşlu olduğu bölgelere ulaşarak Rus ordusuna çok ağır kayıplar verdirme kapasitesine sahip bulunuyor.

Görüldüğü gibi bizdeki bazı Rusofillerin iddialarına aykırı olarak özgür dünya, Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmiş falan değil ve görünen o ki Ukrayna’nın kahraman halkı faşist diktatör Putin’e karşı savaşırken asla yalnız bırakılmayacak, özgür dünya tüm gücü ile Ukrayna’nın arkasında duracak.

Bu işin sonunu da size söyleyeyim, Putin’in akıbeti de tüm diğer diktatörlerin akıbetine benzeyecek; Putin devrilecek ve diktatörlüğü yıkılacak, yıkılan her diktatörlük gibi Rusya Federasyonu’nun da bölünmesi gündeme gelecek. Rusya’nın sömürgeleştirdiği tüm topraklar bağımsızlığına kavuşacak…