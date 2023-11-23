Büyük balık küçük balığı yer atasözünün anlamı nedir?

Büyük balık küçük balığı yer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Güçlü olan kişilerin kendinden güçsüz olan insanları ezebileceği, hükmü altına alabileceği ile istediğini yaptırabileceği anlamına gelmekte.

Aynı zamanda bu kişilerin güçsüz insanları yok edebileceği veya kendine bağlayabileceği şeklinde de ifade edilir. Bu durum hem maddi hem de manevi anlamda ele alınabilir.

BÜYÜK BALIK KÜÇÜK BALIĞI YER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Hayatta dikkatli olmak istiyorsan şunu sakın unutma; Büyük balık küçük balığı yer.