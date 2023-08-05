Büyük Birlik Partisi'nden AKP'ye emekli tepkisi

Cumhurbaşkanlığı seçimine Cumhur İttifakı altında kendi amblemiyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan yerel seçimlere tüm il ve ilçelerde kendi amblemleri ve adayları ile girebileceklerini ifade eden Destici, AKP'ye "emekli zammı" üzerinden tepki gösterdi.

Doğrudan Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye seslenen Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Yüksek enflasyondan 'fırsatçı satıcıları' sorumlu tutan Destici, "Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir" diye konuştu.

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda da bulunan BBP Genel Başkanı Destici, tüm il ve ilçelerinde kendi amblemleri ve adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarının altını çizen Destici, büyükşehirlerde ittifak yapma durumu oluşursa, parti kurullarınca değerlendireceklerini ifade etti.