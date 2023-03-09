﻿Büyük felaket, ezeli ihanet, sinsi ziyaret!!!

Tüm Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere nasıl odaklanmışsa, Amerika, Avrupa, hatta onların destek verdiği PKK'nın gözünün sandıkta olması da dikkat çekici!!!

Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belirleyen Millet İttifakı'nın ancak HDP'nin desteğini alarak seçimlerde etkili olabileceği herkes tarafından dile getirilirken, siyasetin tüm cepheleri güç arayışının teyakkuzunda!..

Örneğin; geçmişte "açılım" iddiasıyla PKK'yla masaya oturan AKP iktidarı ve medyası, olası bir HDP desteği üzerinden Millet İttifakı'nı hedef alacağının işaretlerini veriyor!..

Ne tuhaf ki, HDP de, PKK da bu işareti derinleştirmek için her türlü pervasızlığı sergilemekten çekinmiyor!..

HDP'liler, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu görüşmek için ısrarla partilerine davet ederken, bu partinin arkasındaki PKK ise sandık sonuçları konusunda oldukça tedirgin olmalı ki, bir yandan Duran Kalkan, diğer taraftan da Murat Karayılan üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapılıyor...

AKP karşıtı çevreler bu açıklamaları HDP'nin kanalize edilmesine bağlarken, PKK ise iktidarı hedef alayım derken, aslında Cumhur İttifakı'na koz veriyor!..

Çünkü PKK iş birliği nedeniyle HDP'den uzak duran duyarlı çevrelerin ittifaklarla ilgili kaygısı giderek artıyor...

Panik neden artmasın ki?.. Devletin Suriye'de PKK'ya en büyük operasyonu yapacağı sınır ötesi harekât deprem nedeniyle askıya alınınca, puslu havayı fırsat bilenler hiç de boş durmuyor...

Sınırdaki sinsi ve karanlık olaylar, ilişkiler, müdahaleler giderek artarken, iç siyasete kilitlenen gündem, sınırın yanı başındaki hareketliliği ısrarla göz ardı ediyor...

Oysa bilinir ki; her puslu havada ortaya çıkan tehdit nihayetinde ürkütücü bir gidişatla sonuçlanır ki, bunun altından geçmişte de kimse kalkamamıştır!..

AMERİKA, PKK, EĞİTİM!..

Emperyalizm 11 yıl önce çok karanlık, sinsi ve de kanlı bir tezgah kurdu sınırın yanı başında...

"Arap Baharı" denilen tuzağın sadece yönetmeni, senaristi değil, aktörleri, figüranları ve hatta tetikçileri de tek elden çıkmıştı...

Kiralık dinci militanlar önce nasıl Irak ve Libya'da terör estirerek emperyalizmin böl-parçala-yönet stratejisine hizmet ettiyse, aynı tuzak Suriye'de de 10 yıl boyunca denenmişken (büyük darbelere rağmen) tam olarak amacına ulaşamadı...

Halep ve çevresi bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, diğer yandan Amerika, Avrupa, Rusya'nın müdahalesi altındayken, Türkiye ise kendi sınırını korumak için tampon bölgede teyakkuzda bekliyor ama, emperyalizm boş durmuyor!!!

Çünkü IŞİD denilen Selefi örgütün uzantıları başta Türkiye olmak üzere, ABD ve müttefiklerinin de müdahalesi ile büyük darbe alarak yeraltına çekilmesine rağmen, PKK bu örgütle mücadele bahanesi adı altında, bizzat ABD desteğiyle güçlenmeye devam ediyor...

Amerika'nın, PKK'nın Suriye koluna silah, mühimmat, araç gereç yardımı dışında, eğitim de verdiğini gösteren haberler iç ve dış basına yansımaya devam ediyor...

İşte daha Ocak ayının başında 100 araçlık bir askerî yardım konvoyunun ABD tarafından Suriye PKK'sına gönderildiğini gösteren görüntüler internette duruyor...

Çünkü ABD, artık Suriye'deki PKK'ya yardımı gizlemiyor...

Amerikalı subaylar PYD/YPG militanlarına bir yandan tank, özel harp ve su altı komando eğitimi verirken, koalisyon güçlerinin, Suriye'deki militanlara helikopter eğitimi verdiği haberi de 28 Mart 2021'de, ABD kaynaklı sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de, 19 Şubat 2021'de düzenlediği toplantıda, "Uzun zamandır dediğimiz gibi IŞİD ile mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odağımız bu" diyerek, 2015'ten itibaren iş birliği yaptıkları "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) omurgasını oluşturan PKK/PYD'ye dikkat çekmişti...

IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD'li Albay Wayne Marotto ise 22 Şubat 2021'deki açıklamasında, YPG'nin merkezinde bulunduğu SDG'ye desteğe devam edeceklerini söylemişti...

SURİYE'DE KARANLIK OYUNLAR!!!

Evet; Türkiye Koronadan sonra siyasi ittifak tartışmaları ve ardından bir aydır deprem felaketiyle uğraşırken, üstelik Türk Ordusu kara harekâtı için sınırda beklerken, Suriye tarafındaki sinsi hareketliliğin yoğunlaşması dikkat çekiyor!!!

Son üç ayda yapılan operasyonlarda Suriye'den girdiği belirtilen çok sayıda militan, silah ve patlayıcı ele geçirilmişken; Amerika, örgütün Suriye koluyla ilişkisini gizlemeden artırıyor...

Türkiye 46 binden fazla insanın yaşamına mal olan, yüz binlerce kişinin yaralandığı ve en az 230 bin yapının yerle bir olduğu büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, Amerika gibi bir devletin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Orta Doğu'da 40 yıldır terör estiren bir örgütü ziyaretindeki aceleciliğin asıl sebebi nedir acaba?..

Türkiye teröre karşı teyakkuzdayken, PKK'nın tüm unsurları sınırda pusudayken ve PKK yöneticisi Murat Karayılan'ın, "Cumhur İttifakı'na verilen her oy bize kurşun olarak döner" şeklindeki kışkırtıcı açıklamasının videosu sosyal medyada dolaşırken; tam da "seçim" atmosferinde Amerikalılar Suriye'de neyin telaşında?..

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın önceki gün gazetelere yansıyan, "PKK'nın ana omurgasını etkisiz hale getirmeye odaklandık" açıklaması mı birilerini ürküttü, yoksa PKK'nın yurt içinde enterne edilmesi mi?..

Türkiye umarım bu puslu havadaki tuhaf ziyaretlerin ve kışkırtıcı açıklamaların yanıtını sinsi bir hareketlilikle almaz!!!