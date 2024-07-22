Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan çobanın cansız bedeni bulundu

Burunköy Mahallesi'nde yaşayan çoban Ramazan Yatkın, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Yatkın'dan haber alamayan yakınları, endişelenerek arama çalışması başlattı. Nehir kenarında Yatkın’ın elbiselerini bulan yakınları, durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye dört jandarma ekibi, Muğla Polis Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nehir boyunca yapılan kapsamlı arama çalışmaları sonucunda, Yatkın’ın elbiselerinin bulunduğu yerden 15 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Yatkın'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.