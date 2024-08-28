Büyük sel felaketinin ardından tüm ülke seferber oldu

Bdnews24'ün haberine göre, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza, basın toplantısındaki açıklamasında, yaklaşık 5,6 milyon kişinin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi.

Rıza, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini belirterek, 2 kişinin kaybolduğunu ve toplam 620 sağlık ekibinin yaralananlar için sahada görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ayrıca Bangladeş ordusu da kurtarma operasyonlarına katıldı.

Evi hasar gören yaklaşık 510 bin kişinin tahliye merkezlerine, 34 bin 500 hayvanın da barınaklara yerleştirildiğini ifade eden Rıza, tüm ülkeye yetecek kadar yardım malzemesi stoku bulunduğunu ve selden etkilenen bölgelerde yardımların devam ettiğini kaydetti.

"YARDIMLAR, UZAK BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARA ULAŞAMIYOR"

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının dağıttığı yardımlar selden etkilenen uzaktaki bölgelere ulaştırılamıyor.

Kara yolundaki ulaşım sıkıntıları ve yeterli sayıda teknenin bulunmaması uzak bölgelerdeki sel mağdurlarına yiyecek, su, ilaç gibi temel yardımların ulaştırılmasını zorlaştırıyor.