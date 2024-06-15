Büyük şirketlere af simitçiye bile peşin vergi. Bu meslekleri yapanlardan vergisi peşin alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağının tamamlandığı ileri sürülüyor. İşte o taslağın teklif olarak bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. 60 maddelik teklifin 15 maddesinin yeni getirilecek asgari kurumlar vergisi düzenlemesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Yeni vergi taslağı AKP kaynaklarına dayandırılıyor. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu “asgari kurumlar vergisi” uygulamasının da vergi paketinde olacağı kaydediliyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler, vergi teşviki, istisna ve muafiyetlerden yararlans bile asgari yüzde 15 vergi ödeyecek.

AKP kaynaklarının anlattığına göre “Bu uygulama hem Türkiye’deki küresel şirketler hem de Türk firmalarını kapsayacak. Muafiyet ve istisnalar sebebiyle elde ettikleri gelir veya verdikleri hizmetleri vergiden düşüp; hiç vergi ödenmediği durumlar var. Şimdi, bu muafiyetler veya istisnalar olsa bile en az yüzde 15 vergi ödeyecekler. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları ise devam edecek” şeklinde anlattı.

O zaman sokaktaki vatandaşın aklına şu şoru geliyor. Bugüne kadar bir çok şirketin vergisi affedildi. Niye affedildi de ekonomi bu hale getirildi diye...

DOKTORLAR MÜHENDİSLER DİŞ HEKİMLERİ VE HATTA SİMÇİLER BİLE RADARDA OLACAK

Doktor, mühendislere yıllık kazançları üzerinden peşin vergi geliyor. Bu paketteki ikinci uygulama. 'Asgari gelir vergisi' sistemi olacak. Yeni düzenlemeyle doktorluk, mühendislik, mali müşavirlik ve diş hekimliği gibi bazı meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden vergi peşin olacak.

Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre AKP kaynakları “Özellikle, doktor, diş hekimi, mali müşavir vs. gibi meslekleri yapıp da yıllardır vergi ödemeyenler söz konusu. Hatta 20 yıldır faaliyetteler ama maalesef sürekli zarar beyan edenler var. Zarardaysan bir işletme 20 yıl niye çalışsın? Vergisiz kazanç olmaz. Bunları tevkifata tabi tutacağız. Yani peşin vergi gibi olacak. Bir alt sınır belirlenecek. Her hâlükârda belli bir oranda asgari bir gelir vergisi ödeyecek. Yıl sonunda ‘Ben zarar ettim’ deyip bunu belgelendirirse bir mahsuplaşma olacak. Ancak alt sınırdaki vergiyi yine de ödeyecek. Çünkü bu alanda bir vergi kaçağı var. Bunu önlemeye dönük bir adım olacak” diye konuştu.

Doktor, Mühendis, Mali Müşavir ve Diş hekimleri ön plana çıkartılırken, bu vergi sistemine girecek pek çok meslek var. Peki onlar hangileri...Şimitçi bile var.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI 10 KAT ARTACAK

Gelirleri artırmak için her yola başvuran iktidar yurt dışı çıkış harçlarına zam yapması da bekleniyor. Buna göre mevcutta 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1.000 lira ile 1.750 lira aralığında artması öngörülüyor. Eğer harç 1.000 lira olarak belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1.750 lira belirlenirse yüzde 1.066 olacak.

KRİPTO VARLIKTAN İŞLEM VERGİSİ

Vergi Paketi’nde ayrıca kripto varlıklardan işlem vergisi alınması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının bünyelerindeki gayrimenkullerden elde edilen gelirler üzerinden yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi ödenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

HEDEF HAZİNE'YE KATKI SAĞLAMAK

Hedef hazineye katkı sağlamak ama vatandaşın üzerine yeni yükler bineceği ortada. Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 0,7’sine denk ek gelir sağlanması hedefleniyor. Bu da en az 226 milyar TL’lik bir kaynak anlamına geliyor.