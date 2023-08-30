Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer'in 101. yılında vatandaşlar şehirlerdeki kutlama alanlarına akın etti.
Ankara'da vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izledi.
Bazı çiftlerin Anıtkabir'e gelinlik ve damatlık giyerek geldiği görüldü.
Görme engelli bir çift de birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.
30 Ağustos’ta Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte ziyaret saatleri…
Anıtkabir, 30 Ağustos'ta vatandaşların ziyaretine açıktır.
Anıtkabir bugün saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Anıtkabir, 01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00 ve 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.