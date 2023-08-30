Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer'in 101. yılında vatandaşlar şehirlerdeki kutlama alanlarına akın etti.

KAYNAK: AA
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 1
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 2

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer'in 101. yılında vatandaşlar şehirlerdeki kutlama alanlarına akın etti.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 3

Ankara'da vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 4

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izledi.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 5

Bazı çiftlerin Anıtkabir'e gelinlik ve damatlık giyerek geldiği görüldü.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 6

Görme engelli bir çift de birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 7

30 Ağustos’ta Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte ziyaret saatleri…

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 8

Anıtkabir, 30 Ağustos'ta vatandaşların ziyaretine açıktır.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 9

Anıtkabir bugün saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 10

Anıtkabir, 01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00 ve 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 11
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 12
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 13
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 14
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Yunan kazansaydı Hatay Fransızlara kalsaydı diyenlere inat 15
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