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Büyükçekmece Barajı’nda kimyasal atık alarmı

Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan birinde siyah renkli bir atığın aktığı görüldü.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:23
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Büyükçekmece Barajı’nda kimyasal atık alarmı

Büyükçekmece Barajı’nda kimyasal atık alarmı
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Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan birisi olan Çatalca Muratbey Deresi’nden yağlı bir yapıya sahip olan madde dereden akmaya başladı.

Derenin renginin siyaha döndüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Bölgede bulunan fabrikalardan kaynaklı olduğu iddia edilen kimyasal atığın Büyükçekmece Barajı’na kadar uzandığı görüldü.

Muratbey Deresi’nin rengini değiştiren maddenin henüz ne olduğu öğrenilemedi.

Dere dron ile havadan da görüntülenirken, aynı bölgede daha önce de mavi renkli bir madde aktığı akıllara geldi.

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