Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 4 blokun yıkımına başlandı

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan 4 blok ve 42 bağımsız bölümden oluşan binaların yıkım çalışmalarına başlandı.

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 4 blokun yıkımına başlandı

Fatih Mahallesi Kaptan Sokak'ta devam eden yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de takip etti.

Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi ile özellikle İstanbul'u etkileyecek depremin her geçen gün yaklaştığını söyledi.

Bu hafta içinde 13 bloktan oluşan yaklaşık 100 daireyi yıkacaklarını aktaran Akgün, dışarıdan yeni ve harika gözüken binaların beton ile demirleri incelendiğinde depremde ayakta kalmasının mümkün olmadığının görüldüğünü belirtti.

"DEPREMİN 2030'LI YILLARIN BAŞLARINDA GELECEĞİNİ BİLİM İNSANLARI SÖYLÜYOR"

Akgün, 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm olgusunu içine sindiren ve kentsel dönüşümün ne olduğunu çok iyi kavrayan bir ilçe belediyesi olduklarına dikkati çekerek, "Davamız Büyükçekmece ilçesinde vuku bulacak bir depremi hiç kimsenin burnu bile kanamadan sıyrıklarla atlatmak. Yılların belediyecisiyim. Depremin 2030'lı yılların başlarında geleceğini bilimi insanları söylüyor. Dolayısıyla koşar adımlarla gitmek zorundayız. Bu hafta 100 daireyi yıkarken arkasından diğer yıkacağımız blokların hazırlığını yapıyoruz." diye konuştu.

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(Kaynak: DHA)

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