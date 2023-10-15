Büyükçekmece'de düğün konvoyundakiler minibüs sürücüsüne saldırdı

Büyükçekmece'de düğün konvoyundaki sürücüler ile bir minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Konvoyda bulunan çok sayıda kişi minibüs sürücüsüne saldırarak aracın camlarını kırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.