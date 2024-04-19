Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, trafik kapatıldı ancak otobüsün kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yan yola düştü. Kazada, bir kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle uzun araç kuyrukları oluştu ve polis ekipleri trafiği yönlendirerek akışı sağladı. Görgü tanıklarından biri, kaza sırasında otobüste bulunan kişilerin korktuğunu ancak herhangi bir ciddi yaralanma olmadığını belirtti.