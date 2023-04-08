Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden önem kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan yapıları yıkmayı sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokak'taki 30 bağımsız bölümden oluşan 11 katlı bina yıkılarak, depreme dayanıklı yeni bina inşa edilecek.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, katıldığı yıkım çalışmalarında yaptığı açıklamada, 6 Şubat depreminin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarını yeniden değerlendirdiklerini belirterek, 1999 depreminin ardından başlattıkları kentsel yenilemeyi daha da hızlandırdıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine yeni bir rota çizdiklerini anlatan Akgün, "2023-2024 yılları arasında yıkılması gereken binaların tamamını yıkmış olacağız. Büyükçekmece'de bugüne kadar 40 bine yakın konutu yeniledik. Şimdi de yüksek katlı binaları ön plana aldık. Tespit ettiğimiz binalara yönelik Kumburgaz'a doğru yoğun bir yıkım yapacağız. Belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeninde yenileme devam ediyor. " diye konuştu.