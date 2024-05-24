Büyükçekmece'de önce eşini ardından kendini vurdu

Kaynak: İHA
Büyükçekmece'de önce eşini ardından kendini vurdu

Büyükçekmece’de eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti. Olay sonrası sokağa gelen iki tarafın akrabaları arasında arbede yaşandı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Dünya Sokak üzerinde yer alan bir sitede yaşayan Şinasi Çiçek ile Ayşe Çiçek'in komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını fark etti.

Uzun süre boyunca çiftten haber alamayan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, içeri girdikleri dairede Çiçek çiftinin hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde Şinasi Çiçek’in önce eşini ardından kendisini pompalı tüfek ile vurduğunu tespit etti.

Öte yandan çiftin yakınları arasında olay yerinde arbede yaşandı.

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