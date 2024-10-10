Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu

Büyükçekmece’de silahlı saldırı ihbarı üzerine bir eve giden polis memuru Cihat Ermiş’i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak (20), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Çorak’ın “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık Çorak’ın “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 9 Ekim 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta motosikletli iki kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi.

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Arayan kişi, evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler, ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan dairenin zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi. Evdeki Muhammet Emre Çorak’ın silahından çıkan kurşun, polis memuru Cihat Ermiş’in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ermiş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis memuru Cihat Ermiş’i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak’ın (20) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şehit polis memuru Cihat Ermiş’in eşi Nilüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Muhammet Berke Çolak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Çolak, duruşma başında “benim amacım öldürmek değildi” diyerek ağladı.

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