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Büyükçekmece'de restoran çıkışında iki kardeşe kanlı pusu!

Büyükçekmece’de gece saatlerinde bir restoran çıkışında iki iş adamı kardeşlere silahlı saldırı düzenlendi. Kardeşlerden ağır yaralanan Mahmut Bayram hayatını kaybetti. Yaralanan Erol Bayram'ın ise tedavisi devam ediyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:02
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Büyükçekmece'de restoran çıkışında iki kardeşe kanlı pusu! 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece'de restoran çıkışında iki kardeşe kanlı pusu!
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İHA

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Mimarsinan mevkii E-5 Karayolu üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. Mahmut Bayram(40) ve Erol Bayram(46) isimli iş adamı olan iki kardeş, karayolunda bir restoran çıkışında kendilerini bekleyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karşılıklı açılan ateş sonucu Bir süre karşılıklı açılan ateş sonucu Mahmut Bayram ve Erol Bayram silahla yaralandı.

Yaralanan kardeşlerden Mahmut Bayram'ın durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, olayın 100 metre ilerisindeki hastaneden sedye alarak Bayram'ı acil bölümüne kadar taşıdı. Ağır yaralanan Mahmut Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


KAÇAN ŞAHISLAR ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Erol Bayram'ın ise tedavisi devam ediyor. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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