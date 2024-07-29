Büyükekşi geri dönüyor

TFF'de yapılan başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'na 5 oyla kaybeden Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SPORUN DIŞINDA KALMAYACAK

Spor dünyasında çıkan iddialara göre Mehmet Büyükekşi, geri dönecek ve sporun dışında kalmayacak.

2024 Paris Olimpiyatları sornası Spor Bakanlığı'nda yenilikler yapılacağı vurgulanırken, bazı müsteşarların yerlerinin değişeceği ve bazılarının farklı görevlere getirileceği aktarıldı.

BÜYÜKEKŞİ GERİ DÖNÜYOR

Mehmet Büyükekşi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerinden birine atanacağı konuşuluyor.

Büyük olasılıkla Halis Yunus Ersöz'ün yerine geçeceği belirtilen Büyükekşi'nin, göreve başlamasıyla birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da kendisine bağlanacak.

Bu atama ile birlikte, kulüplerin isim hakkı konusunda sıkça sorun yaşadığı bu kurumda, Büyükekşi yeniden Türk futbolunun içinde aktif bir rol alacak.