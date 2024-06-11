Büyükekşi şans diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyükekşi şans diledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'ün final öncesindeki son hazırlık maçında Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ile bir araya geldi.

Varşova'daki PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, TFF ve Polonya Futbol Federasyonu yöneticileri bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi Agah Ruşen Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve Genel Sekreter Taner Senseven ile Polonya Futbol Federasyonu'nun başkan yardımcıları hazır bulundu.

Mehmet Büyükekşi ve Cezary Kulesza, dün akşam oyanan milli maç öncesi birbirlerine başarı dilediler.

İki başkan Avrupa Şampiyonası finalleri için birbirlerine başarı dileklerini de sundu.

Karşılıklı iyi niyet ve dostluk mesajlarının paylaşıldığı toplantı, hediye takdimleriyle son buldu.

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