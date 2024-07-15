Büyükekşi'nin ekibi Şenes Erzik'e FETÖ taktikleriyle kumpas kurdu

Millilerimizin Avusturya karşısında aldığı galibiyetin ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma açan UEFA milli yıldızımıza 2 maç men cezası verdi.

ERZİK YARDIMCI'YI ELEŞTİRMİŞTİ

UEFa’nın bu skandal kararı sonrası bazı medya kuruluşlarında Şenes Erzik’in Servet Yardımcı’yı eleştirdiği sözler yer almıştı.

Milli maç öncesi Erzik’in Yardımcı hakkında söylediği bu sözler bazı eleştirilere neden olurken gazeteci Tahir Kum’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

ERZİK'İN SÖZLERİNİ BÜYÜKEKŞİ'NİN EKİBİ SIZDIRDI

Erzik’in bu sözleri basın mensuplarına değil Büyükekşi ve bazı yöneticiler ile uçakta yaptığı bir sohbet sırasında söylediğini belirten Tahir Kum bu sözlerin Büyükekşi’nin ekibi tarafından not edilerek basına sızdırıldığını iddia etti.

ERZİK YALANLAYINCA GİZLİ ÇEKİLEN VİDEOYU VERDİLER

Skandalların bununla da bitmediğini belirten Tahir Kum Erzik’in söz konusu açıklamayı yalanlaması üzerine TFF Medya Sorumlusu Armağan Pekkaya’nın gazetecilere giderek Erzik’in gizlice çekilen videosunu verdiğini iddia etti.

YARDIMCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Şenes Erzik'in gizlice kaydedilip basına sızdırılması akıllara FETÖ kumpaslarını getirirken daha fazla dayanamayan Servet Yardımcı adaylıktan çekildi

ŞENES ERZİK NE DEMİŞTİ?

"Ben UEFA'da görevli, yetkili, sorunlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim. Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır"