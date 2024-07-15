Acun Ilıcalı kurtuldu

Trendyol Süper Lig’în yeni ekiplerinden Eyüpspor yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı.
Teknik direktör Arda Turan’ın direktifleri doğrultusunda transfer harekatını sürdüren İstanbul ekibi sürpriz bir isim için harekete geçti.
ARDA TURAN LUAN PERES'İ İSTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, Eyüpspor yönetimi Fenerbahçeli Luan Peres’i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.
ACUN ILICALI KULÜP ARIYORDU
Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Luan Peres'i göndermek için takım arayan Acun Ilıcalı gelen bu teklifle havalara uçtu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında dizinden ameliyat olan Brezilya futbolcu sadece 3 maçta forma giyebilmişti.
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