Acun Ilıcalı kurtuldu

Trendyol Süper Lig’în yeni ekiplerinden Eyüpspor yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı.

Teknik direktör Arda Turan’ın direktifleri doğrultusunda transfer harekatını sürdüren İstanbul ekibi sürpriz bir isim için harekete geçti.

ARDA TURAN LUAN PERES'İ İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, Eyüpspor yönetimi Fenerbahçeli Luan Peres’i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

ACUN ILICALI KULÜP ARIYORDU

Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Luan Peres'i göndermek için takım arayan Acun Ilıcalı gelen bu teklifle havalara uçtu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında dizinden ameliyat olan Brezilya futbolcu sadece 3 maçta forma giyebilmişti.