Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz

Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında üye Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesi için dilekçe verdiğini açıkladı.

Doğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk milletinin haklı taleplerini birtakım sebeplerle görmezden gelemez. Ayın 11'ine kadar kendisine süre. Pazartesi gününe kadar, başkanımıza attığı iftiraları, başkanımıza karşı olan yalanlamaları geri almazsa ve Süper Kupa finalini Türkiye'de oynatma kararını vermezse bu arkadaşın, bu kulüpte bu kadar namuslu şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz.

Mehmet Büyükekşi, 'Süper Kupa final maçına en büyük parayı Suudi Arabistan verdi' dedi. Türkiye'nin bir takım değerleri satılıkmış, değilmiş bir kenara bırakın. En yüksek parayı veren vekaleti kullandıracaksınız. En yüksek parayı eskimolar verse maçı Antarktika'da mı oynatacaksınız?

Sayın Başkanımız, kapalı divan toplantısında bu konuyla ilgili vekalet vermediklerini iletti. Öyle değil mi sayın başkanım? Doğru. Fenerbahçe de aynı şeyleri söylüyor. Bizim kulübümüz bir başvuruda bulundu yazılı olarak değil mi başkanım? (Dursun Özbek, kafasıyla Sedat Doğan'ı onayladı) Şimdi Mehmet Büyükekşi denilen arkadaş, bunların da yapılmadığını ifade ediyor.

Bu, ülkeyi korumakla alakalı bir şeydir. Bir ülkeyi korumak, vatanın sınırlarını askerle korumakla ilgili değildir sadece. O vatanı niye koruyorsunuz? Üstünde gelişmek için koruyorsunuz. Bir ülkenin fabrikalarını koruyoruz. Vatandaşının canını, doktorunu, hastanesini koruyorsunuz. Ormanlarını koruyorsunuz. Bu 100. yılın Süper Kupası, 100. yılın bu maçını niye korumayacaksınız. Bunu herkesin çok iyi düşünmesi lazım. Galatasaray, bu maçı ya burada oynar ya burada oynar. Bunun başka bir yolu yoktur. Aynı şey ben inanıyorum ki rakibimiz Fenerbahçe için de geçerlidir. Yönetimler arasında kalp kırıklıkları olabilir. Başkanları, yöneticileriyle ilgili rezervleri olabilir. Milli bir konuda herkes kırmızı beyazdır. Onlar da öyle, biz de öyleyiz. Beşiktaş da, Trabzonspor da, Bursaspor da, her kulüp de aynı şekilde. O yüzden başkanım, hukuksuz olan bu işlem karşısında tüm millet arkanızda. Emrinize amadeyiz. Gerekiyorsa hukuken gerekiyorsa sosyal olarak arkanızdayız. Gereğini yapmanızı istirham ediyoruz.

Biz para pul istemiyoruz. Burada yapılacak olan biletlerin yüzde 10'unu, yüzde 20'ini Cumhurbaşkanlığına tahsis edin biletleri, o parayı da istemiyoruz. Çağırın tıp mensuplarını, öğretmenlerini, şehit yakınlarını, gazileri... Bu biletleri Cumhurbaşkanlığına tahsis edin, bedava şekilde bu insanları çağırın. Bu kupayı Türkiye'de Cumhurbaşkanı versin. Milli birlik, beraberliğin sembolüdür. Devlete karşı, devleti yönetenlere karşı bir şey istemiyoruz. Onların güçlü olması için bir şey istiyoruz. Sayın Başkan, lütfen bu kürsüden Sayın Cumhurbaşkanına ve vatansever tüm siyasetçilere bir çağrı yapın. Bu konuda herkes elini bu iş üzerine koysun.

Bir konu daha var. Bu konu sayın... Sayın demeyeceğim Büyükekşi ile alakalı. İçinizde, değerli Galatasaraylılar, burada ananeleri en iyi bilen Galatasaraylılar var. Galatasaray başkanına, herhangi bir kimsenin üstü kapalı veya açık 'yalancı' demesini içinizde sindirebilen var mı? Yok değil mi! Kimse Galatasaray başkanına 'yalancı' diyemez. Bu konu Sayın Dursun Özbek'in şahsıyla alakalı değil. Kurumsal bir konudur. Biz Galatasaray Başkanı'nı 'doğruyu söyleyen adam' olarak tanırız. Ona göre onun önünde set çekeriz, kimse dokunamaz. Şimdi Sayın Başkan birçok açıklama yaptı. Bunların tamamını Mehmet Büyükekşi yalanladı, açık veya kapalı. 'Doğruyu söylemiyorsunuz, onay verdiniz' dedi. Sayın Başkanımız ne dediyse tersini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum, sizin etmediğiniz gibi. Bu kişi muhtemelen Abdürrahim Ağabey de burada, bizim yönetimimiz döneminde başvurdu. O dönemde TİM başkanıydı. Kendisini saygın bir kişi olarak tanıdık. Üye olmasına engel bir durum görmedik. Başvurusu bizim zamanımızda ya da bir sonraki dönem alındı, hatırlamıyorum. Hiçbir Galatasaray üyesi, Galatasaray başkanına 'yalancı' diyemez. İçimizde olan hiç kimse Türk milletinin haklı taleplerini görmezden gelemez. Ayın 11'ine kadar kendisine süre. Kurumsal bir konudur, şahsınızla alakalı değil Sayın Başkan, yalanlamalarını geri almadığı sürece ve bu maçı Türkiye'de oynatma kararı vermezse, şu an 2 imzalı, bu arkadaşın bu kulüpte bu kadar namuslu şerefli vatanseverin kişilerin ismiyle isminin aynı yerde olmasını kabul edemiyoruz. Bunu Divan Başkanlığı'na teslim ediyorum. Bu şahsın, bu kulüpten atılmasıyla ilgili gerekli disiplin mekanizmasının çalıştırılması dilekçesidir. Ayın 11'inde yönetim kurulumuza verirsiniz bu dilekçeyi."