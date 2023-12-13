Büyükekşi yumrukçu başkanı övdü. Kulüp başkanıyken hakemler hakkında verdiği demeci unuttu

TFF Başkanı Büyükekşi, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda çarpıcı açıklamalar yapan Büyükekşi, hakemlerle ilgili şu sözleri söyledi;

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

"Bu hakemleri biz getirmedik, hepsi vardı. Aralık sonunda MHK klasman yapacak. Normal hayat devam edecek. Kimseye ayrıcalık olmayacak. O zaman adalet olmaz."

"Hakemler 'Bize destek vermiyorsunuz' diyor. Kulüpler de 'Hakemleri koruyorsunuz' diyor. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Her maçtan sonra suçlu ararsak, bir yere gidemeyiz. Dün Cumhurbaşkanımız da açıkladı, futbol nedir? Barış, sevgi, kardeşlik. Bizde küfür olmayan maç yok. Hakemler de ceza alıyor. Öz güvenlerini kaybetmememiz lazım. O yüzden önlem alıyoruz. Hakemleri hafta sonu Riva'da eşleriyle birlikte davet edeceğiz. Motive olmaları lazım."

"Halil Umut Meler'e 'Bırakacak mısın?' diye bu ortamda sormak insani değil. Biz kendisine destek olduk, moral verdik. Zaten daha önce de Avrupa'da iyi maçlar yönetti. Hep destek verdik. Hocamızdan aldığım elektrik, ailesinin yanında olmak istemesiydi. Endişesi 12 günlük yavrusu ve annesinin sütüydü. İnsan olarak bunu düşünmemiz lazım. Gelebilirse, onu da hafta sonu Riva'ya davet etmek istiyoruz. Onu kollamamız, koklamamız lazım. Hakem diye değil, insani olarak bunu yapmalıyız. Bırakacağını temenni etmiyorum. İnşallah devam eder. İnşallah hakemlerimiz daha iyi maç yönetir, bu hatalardan sıyrılırlar. Oyuncularımız inşallah daha az hakemlere itiraz eder."

AKILLARA GAZİANTEP FK BAŞKANI OLDUĞU DÖNEM GELDİ

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep FK'da başkan olduğu dönemde sık sık hakemleri eleştirmişti. 2021 yılında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrası bir açıklamasında, "Ancak düzelmiyor ve düzelmesi yönündeki inancımız artık azalıyor. Sahadaki futbolu, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunların önüne geçmeyi başarıyor. Biz bugüne kadar hakemlerden en çok canı yanan takımların başında geliyoruz. Ancak hatalarda üst üste gelmeye devam ediyor. Hedef belirliyoruz, bu doğrultuda bütçe oluşturuyoruz, kulüpteki herkes bunun için gece gündüz çalışıyor, sonunda hakemlerin verdiği kararlar bunların hepsinin üzerini örtüyor. Bir camianın, şehrin emeğiyle oynamak bu kadar mı kolay? Koca Gaziantep şehrinin ve bizim artık sabrımız tükendi. Gerekenin yapılmasını herkes gibi bizler de bekliyoruz.

Bir takım aleyhine ne kadar hata yapılabilir onu göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Rakibimizin VAR kararıyla attığı ilk golden önce oyuncumuzun gözüne dikiş atılmaya kadar giden bir hareket yapılıyor. Her şeye uyarı yapan VAR hakemi bunu görmezden geliyor, üstelik yayıncı kuruluş kamera yetersizliğinden dolayı pozisyonu net çekemediklerini söylüyor. Oyuncumuz Roderick Miranda'nın gözü o anda kör olsaydı bunun hesabını nasıl verirdik? Bize göre oldukça net olan bu faule, kırmızı kart verilebilecekken oyun devam edildi. Bu pozisyonun üzerine hakem önce korneri verdi, sonra da rakibimiz penaltı kazanıyor. Skora ilk etki bu dakikada yapılıyor. Üstelik çok konuşulması gereken bu hakem ve yayıncı kuruluş hatası konuşulmuyor bile. Karşılaşmanın özeti bile maç bittikten bir hayli süre sonra paylaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken biz nasıl sessiz kalalım.

Karşılaşmayı VAR hakemi Fırat Aydınus mu, yoksa orta hakem Mert Güzenge mi yönetti bunu tüm Türkiye ne yazık ki anlayamadı." ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Büyükekşi'nin toplantıda söylediği sözler sonrası bu açıklamaları yeniden gündem oldu.

TOPLANTIDA SORULDU

Bir basın mensubunun toplantıda "Gaziantep FK'da başkan olduğunuz dönemde hakemleri eleştirdiniz, şimdi koruyorsunuz. Aradaki fark ne?" sorusuna Büyükekşi, şu şekilde yanıt verdi;

"Başkan olduğumda kulüp başkanlarına 'Ben de sizin gibi damdan düşenim, sorunlarınızı biliyorum' dedim. O zaman Gaziantep FK'dan sorumluydum. O zamanki bakış açısı ve konuşmalarla bugünkü farklı olacaktır. Bugün kapsayıcı olmamız lazım. Orada bir sorun görmüyorum. Bütün paydaşlar bizim için değerli. Hepsinin hakkını korumalıyız."