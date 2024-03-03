Büyükşehir için 19 aday yarışacak

Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak 19 partinin ve adayının kesin aday listesini açıkladı.

Açıklanan kesin aday listesinde 2'si kadın ve 17'si erkek olmak üzere toplam 19 aday, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. Adaylar ve partileri şu şekilde:

- İYİ Parti'den Dr. Gürhan Özcan

- Memleket Partisi'nden Gülnur Efe

- DSP'den Turgay Akbaba

- Yeniden Refah Partisi'nden Doç. Dr. Hatice Nur Germir

- Türkiye Komünist Partisi'nden Baran Etik

- Zafer Partisi'nden Gökhan Parlak

- Türkiye Komünist Hareketi'nden Çayan Demir

- BTP'den Ayhan Baş

- Gelecek Partisi'nden Doç. Dr. Selçuk Özdağ

- Yeni Türkiye Partisi'nden Saki Yağarcık

- CHP'den Ferdi Zeyrek

- Emek Partisi'nden İbrahim Dağdelen

- Hür Dava Partisi'nden Yahya Samihsan

- Hak ve Özgürlükler Partisi'nden Abdurrahim Aydın

- Adalet Birlik Partisi'nden Bahtiyar Aksoy

- Demokrat Parti'den Ahmet Gökmen

- Millet Partisi'nden Kazım Topal

- MHP'den Cengiz Ergün

- Vatan Partisi'nden Mustafa Daban

AKP, MHP adayı Cengiz Ergün'ü destekleyeceği için aday çıkarmazken, Saadet Partisi ise Gelecek Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ı destekleyecek.