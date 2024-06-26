Büyükşehirde ekmeğe zam

Kaynak: Haber Merkezi
Büyükşehirde ekmeğe zam

İzmir'de ekmeğe zam yapıldı. 9 liraya satılan ekmeğin fiyatı 10 lira olarak belirlenirken, gramajı da düşürüldü.

İzmir Ticaret Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısından ekmeğe zam kararı çıktı.

9 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira yükseltilerek 10 lira oldu. Karar oybirliği ile alındı.

GRAMAJ DÜŞÜRÜLDÜ

220 gram olarak satılan ekmeğin gramajı ise 200 grama indirildi.

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HALK EKMEK 5 LİRA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçim öncesi 5 liradan 7 liraya yükseltilen halk ekmek fiyatını yeniden 5 liraya düşürmüştü.

Tugay'ın ekmek üretimindeki temel ürünlere bir zam yapılmaması durumunda 2025 yılına kadar halk ekmeğe zam yapmayı planlamadığı öğrenildi.

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