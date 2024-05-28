Büyükşehirde suya indirim yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Başkan Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda

2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı 2. birleşimi ile ardından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu'nda ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylamaya sunuldu.

TARIMSAL SULAMA ÜCRETSİZ OLDU

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz hale gelirken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de abone tarafından karşılanacak şekilde düzenlendi.

MARMARA’NIN EN PAHALI SUYU

Marmara Bölgesi’nin suya en fazla ücret ödeyen Balıkesirlilerin; hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yapılacak yüzde 15 oranında indirim, konutlar, iş yerleri ve diğer tüm tarife gruplarında geçerli olacak.