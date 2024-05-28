Büyükşehirde suya indirim yapıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Büyükşehirde suya indirim yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde suya indirim kararı alındı. Yüzde 15 olarak belirlenen indirim 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Başkan Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda

2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı 2. birleşimi ile ardından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu'nda ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylamaya sunuldu.

7a2688db-b6f9-4f00-82ee-3d54d70a065c-w.jpeg

TARIMSAL SULAMA ÜCRETSİZ OLDU

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz hale gelirken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de abone tarafından karşılanacak şekilde düzenlendi.

aff14a9b-1a18-4569-be82-31b507706c85-w.jpgMARMARA’NIN EN PAHALI SUYU

Marmara Bölgesi’nin suya en fazla ücret ödeyen Balıkesirlilerin; hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yapılacak yüzde 15 oranında indirim, konutlar, iş yerleri ve diğer tüm tarife gruplarında geçerli olacak.

Son Haberler
Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor Keşfet
Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor
Açım deyip sokakta kendini kesen adamın mal varlığı dudak uçuklattı Gündem
Açım deyip sokakta kendini kesen adamın mal varlığı dudak uçuklattı
Adana'da Seyhan Nehri üzerinde renkli kostüm partisi Video
Adana'da Seyhan Nehri üzerinde renkli kostüm partisi
Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu Yerel Haberler
Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı Yerel Haberler
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı
Şişli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı Yerel Haberler
Şişli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Bütün İstanbullulara bedava oldu: Sınırlama kaldırıldı Ekonomi
Bütün İstanbullulara bedava oldu: Sınırlama kaldırıldı