Büyükşehirde toplu ulaşıma zam

Kaynak: İHA
Büyükşehirde toplu ulaşıma zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı açıklandı.

Kayseri’de UKOME tarafından toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı açıklandı.

En son 2023 yılı Temmuz ayında zam yapıldığı hatırlatılan açıklamada, toplu ulaşımın ana gider kalemi olan akaryakıt, enerji, işçilik, bakım, yedek parça giderlerinde oluşan maliyet artışları gerekçe gösterilerek Kayseri’de toplu taşımaya zam yapmak mecburiyetinde kalındığı ifade edildi.

aw210380-01.jpgYENİ FİYAT LİSTESİ

Yeni tarifeye göre, tam bilet 16,50 TL’ye, indirimli bilet 9,00 TL’ye ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL’ye yükseldi.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Yeni zamlı fiyat tarifesinde tüm abonman kart uygulamalarına ve 80 dakika içerisinde şehir içi toplu taşıma araçları arasında 2 ücretsiz aktarma uygulamasının süreceği de belirtildi.

Zamlı tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.

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