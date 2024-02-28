Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Kaynak: AA
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamlarını yarın açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın duyuracak. Rakamlar, saat 10.00'da internet sitesi üzerinden açıklanacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI YÜZDE 4,40 DÜZEYİNDE

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunurken, Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

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