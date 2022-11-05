﻿Büyümenin dayanılmaz ağırlığı!!!

"Ekonomi modelimiz dünya gündeminde" demiş Hazine Bakanı Nureddin Nebati...

Bakana göre "8 çeyrektir büyüyoruz, bizi merak ediyorlar, nasıl oldu diye bakıyorlar"mış!..

Önceki gün yandaş medya manşetinde bu başlığı görünce, gözlerimin önünden memleketin ahval ve şeraiti bir kez daha acıklı bir Türk filmi gibi geçiverdi..

Nasıl büyüyoruz diye baktım çevreme... Ne büyüyor mesela, ülkedeki fabrikaların sayısı mı artıyor, sanayileşme mi yükseliyor, ithalat- ihracat mı büyüyor, döviz rezervi mi artıyor, istihdam mı büyüyor, yoksa Türkiye'nin sosyo ekonomik ve diplomatik açıdan dünya üzerindeki konumu mu?..

Türkiye'nin gidişatını, enflasyonu- işsizliği, ihracat-ithalattaki dengesizliği, büyüyen istihdam açığını en iyi görmesi gereken Hazine Bakanı'nın "büyüyoruz" şeklindeki iddiası gerçekten çok düşündürücü...

Peki; Bakanın daha önce, toplumun yüzde 90'ının duymadığı bir sürü ekonomik terimle anlattığı icraatlarının anlaşılmaması doğal da, "büyüyoruz" şeklindeki bir yaklaşımın ülkenin en az yüzde 75'inde kuşku yaratması olağan değil mi?..

Bu tespiti doğrulayan gerekçeleri sorgulamak için iktidarın da, muhalefetin de borozanlaşan televizyonlarına, uyduruk anketlere, piyasa araştırması adı altındaki tezgahlara ya da televizyonlarda yorumcu adı altında saçmalayanların iddialarına bakmaya hiç gerek yok...

PAHALILIK, GAFLET VE ÇIKMAZ!..

Türkiye modern ülkeler gibi her alanda büyüyeceğine, durmayan erozyonla giderek tükenince; gazetecilik etiğine biraz sahip çıkan medyaya öylesine çarpıcı biçimde haberler yansıyor ki, "büyüyor muyuz- küçülüyor muyuz" soruları kendiliğinden yanıtlar da buluyor...

Enflasyon Araştırma

Grubu'nun (ENAG), enflasyonun neredeyse yüzde 200'e dayandığı şeklindeki saptamaları yandaş medyaya yansımasa da, açıklanan bazı verilerde sadece gıda enflasyonun yüzde 146'ya yaklaşması bile ülkenin gidişatı açısından dehşet verici...

Yani, Bakan Nebati'nin "büyüyoruz" şeklindeki iddiası enflasyon açısından değerlendirilirse, ortada bir hakikat dolaşıyor demektir!!!

Kimilerinin yüksek frekansdan mesnetsiz kalkınma iddiaları için (!!) Hürriyet gazetesinin önceki günkü manşetinde yer alan "Yüksek tansiyon bunama nedeni" şeklindeki haberi de dikkatinize sunarak, "büyüyor muyuz- küçülüyor muyuz" sorularına yanıt verebilecek birkaç noktaya dikkat çekelim;

Bir gazete önceki gün iki çarpıcı haberi alt alta vermişti... Diyordu ki bir haberde, "Polis Akademisi mezuniyet töreninde AKP'nin şarkısı çalındı..."

Ve bu manşetin tam altında "Hak arayan öğretmenlere polis engeli" haberi vardı ki, devletin içerisinde giderek artan laçkalıkla birlikte "büyüyen" tahammülsüzlüğe de net biçimde dikkat çekiyordu...

İcra-iflas kıskacında sayıları giderek azalan fabrikalar istihdam açığını da iyice büyütürken, önceki gün bir gazetede yine derin çelişkilere dikkat çeken bir manşet vardı...

O haberde; Türkiye'de fabrikalar kapatılırken, Erdoğan'ın grup toplantısında, 6 şehirde, 250 noktada "Koopbakkal projesi"nin uygulanacağı şeklindeki açıklaması yer almıştı...

Piyasayı soyan market zincirlerinin fahiş fiyat politikası yoksulu ezerken, devletin bakkal dükkanı açmaya yeltenmesi büyüme midir- küçülme midir ona da sayıları iyice küçültülen bakkal esnafı ile son yıllarda vergi kıskacında tükenen iş dünyası cevap versin...

ERDOĞAN'DAN KRİZ SİNYALİ...

Hakkını yemeyelim Hazine Bakanı Nebati'nin söylediği gibi, "büyüme" konusunda başka gelişmeler de yok değil bu ülkede!!!

İşte Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, bu yılın eylül ayındaki kredi kartı harcamaları geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 128 oranında artmış... Yani müthiş bir "büyüme" var kart kullanımında!!!

AKP'li Bakanın büyüme iddiasına karşı bir paradoksu da içeren bu rakamın bir başka boyutu var ki, kredi kartlarıyla yapılan ödemelerdeki en çok "büyüme" yüzde 205 artışla akaryakıta olmuş...

Bu arada dış ticarette de bir büyüme olmuş ama, bu da sadece "açık" konusundaki bir büyümeyi içeriyor... Çünkü geçen yılın ekim ayı ile 2022'nin ekim ayı arasında dış ticaret açığı yüzde 430 artışla 8 milyar dolara ulaşmış...

Hazine Bakanı'nın, sanki gidişattan habersizmiş gibi, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü ve dünyanın da adeta bunu kıskandığını iddia etmesi ülke gerçekleri ile ne kadar çelişiyor herkes farkında ama, Bakan Nebati uçuk iddialar konusunda dün de fren yapmadı!..

Kastamonu ziyaretinde açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "AKP iktidarı döneminde kimse 'beni enflasyona ezdirdiler' diyemez" ifadesini kullandı ki, ey ah eyvah!!!

Evet; Hazine Bakanı ne derse desin, AKP lideri Erdoğan'ın dün TÜYAP Ticaret Fuarı'ndaki şu sözleri, "büyüme" iddiasını da yerle bir edecek olan yeni piyasa yangınını net biçimde haber vermişti;

"Bilhassa aşırı artan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının, ekonomiler üzerindeki baskısını bir müddet daha sürdüreceği anlaşılıyor..."