Buz lazerin yeni sistemi Soprano Titanium

Medikal estetik pazarı için enerji bazlı çözümler sunan Alma Lasers firması tarafından geliştirilen Soprano Titanium, etkili sonuçları konforla birleştiren eksiksiz bir lazer epilasyon sistemidir. 4 cm² genişlikteki aplikatörü ve gelişmiş soğutma sistemi ile artık çok daha hızlı ve daha da ağrısız lazer epilasyon sunmaktadır. Soprano Titanium, öncü bir yaklaşımla üç kombine dalga boyunun faydalarından yararlanarak profesyonel lazer epilasyon dünyasında sonuç odaklı yeni bir çözüm yaratır. Ayrıca cildi uygulama boyunca sürekli olarak soğutan ve tüm tedavi boyunca konfor sağlayan IcePlus adlı benzersiz bir soğutma sistemine sahiptir. IcePlus sistemindeki soğuk safir uç, saç köklerinin tahrip edildiği derinlikte ısıyı korurken cilt yüzeyinde de yanık riskini de minimuma indirir. Buz Lazer epilasyon merkezleri müşterilerine sağlamış olduğu çok çeşitli avantajları ile diğer lazer epilasyon merkezlerinden her zaman bir adım önde olmayı başarmıştır.

Soprano Titanium ve hakkında en çok sorulanlar

Soprano Titanium etki mekanizması hasıl çalışıyor?

Soprano Titanium, lazer epilasyon yöntemi diğer lazer epilasyon tedavilerinden farklıdır. Patentli SHR (Super Hair Removal) Teknolojisi ile kıl folikülleri kademeli olarak ısıtılır. Cilt yüzeyinde adeta masaj yapar gibi hareket ettirilen aplikatör ile hasta konforu artar. Tekli lazer atımları yapan sistemlerdeki gibi yoğun ısı hissedilmez. Özel 3D teknolojisine sahip Soprano Titanium, etkili üç lazer dalga boyunu tek bir aplikatörde birleştirerek aynı anda farklı doku derinliklerini ve kıl folikülü içindeki farklı anatomik yapıları hedefler. Lazer Epilasyon Merkezleri gelişmiş sistemi ile Buz Lazer cihazlarını tercih etmekte ve müşterilerine en iyi lazer epilasyon deneyimini sunmaktadır.

Soprano Titanium seans aralığı kaç haftadır?

Soprano Titanium vücut tüyleri için 6 hafta ara ile, yüz tüyleri için de 4 hafta ara ile uygulanır. Kıl büyüme döngüsüne göre belirlenen bul seans aralığı, ilerleyen seanslarla birlikte vücut için 8 haftaya kadar çıkar.

Soprano Titanium kulak içi ve burun içine uygulanır mı?

Soprano Titanium hem kulak içine hem de burun içine uygulanır. Bu amaçla özel olarak geliştirilmiş bir yüz ucuna sahiptir. Yüz ucu, Soprano Titanium tedavi başlığına takılarak uygulama yapılır. Yüz ucu aynı zamanda kaş şekillendirme ve sakal şekillendirme amaçlı da kullanılır.

Küçük ve erişilmesi güç alanlar için yüz ucu, güvenli ve oldukça pratik bir lazer epilasyonu mümkün kılar.

Soprano Titanium ciltte leke yapar mı?

Soprano Titanium bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde güvenle uygulanır. Soprano Titanium patentli teknolojileri ve etkili cilt soğutması ile cilt yüzeyini korur. Cilt yanığı riskini ortadan kaldıran Soprano Titanium, bu sayede ciltte renk değişimi ve lekelenme riskini de ortadan kaldırmış olur. En koyu tene bile uygulanır. Buz Lazer epilasyon merkezleri uygulama esnasında alınması gereken tüm önlemleri almakta ve güvenilir lazer epilasyonu mümkün kılmaktadır.

Soprano Titanium seans fiyatları nedir?

FDA onayına sahip ve Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine tıbbi cihaz olarak kayıtlı Gerçek Soprano Titanium cihazları ile faliyet gösteren, Buz Lazer Epilasyon merkezlerine https://www.buzlazer.com linkinden ulaşabilir ve seans fiyatları için daha detaylı bilgi alabilirsiniz.