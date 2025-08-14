Buzdolabından gelen ölüm! Dakikalar içinde oluyor

52 yaşındaki bir adam, yıkanmamış brokoliyi tükettikten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Aynı kamyonetten brokoli alan 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Uzmanlar, bu olayın Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinlerden kaynaklandığını belirtiyor ve yanlış gıda saklama alışkanlıklarına karşı acil uyarılarda bulundu.

BOTULİZM: GÖRÜNMEZ BİR KATİL

Botulizm, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği nörotoksinlerden kaynaklanan nadir ancak son derece tehlikeli bir gıda zehirlenmesi türü.

İngiltere’de King’s College London’da mikrobiyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Simon Cutting’e göre, bu bakteri oksijensiz ortamlarda, özellikle uygun olmayan şekilde saklanan veya konserve edilen gıdalarda hızla çoğalabildi. Cutting, “Botulizm toksini, sinir sistemine saldırarak kas felcine ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Çok küçük bir miktar bile ölümcül olabilir” dedi.

İtalya’daki olayda, hayatını kaybeden kişinin buzdolabında uygun olmayan koşullarda saklanan brokoliyi tükettiği belirtildi.

Uzmanlar, özellikle evde konserve yapılan gıdaların, düşük asit içeriği nedeniyle bakterinin üremesi için ideal bir ortam sunduğunu vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, botulizm vakalarının %65’i evde hazırlanan konserve gıdalardan kaynaklanıyor. Bu durum, gıda saklama alışkanlıklarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

UZMANLARDAN UYARI: YANLIŞ SAKLAMA ÖLDÜREBİLİR

İngiltere’den aile hekimi Dr. Raj Arora, evde yapılan saklama hatalarının mutfakları birer tehlike alanına çevirebileceğini belirterek, “Düşük asitli gıdalar, örneğin sebzeler ya da et ürünleri, uygun şekilde konserve edilmezse Clostridium botulinum için bir üreme alanı oluşturur. Bu bakterinin ürettiği toksin, dakikalar içinde sinir sistemini çökertebilir” dedi.

Dr. Arora, güvenli konserveleme için şu önerilerde bulundu:

Basınçlı konserve cihazları kullanın: Düşük asitli gıdalar için yüksek sıcaklıklara ulaşabilen bu cihazlar, bakterinin sporlarını yok eder.

Kapları doğru kapatın: Hava geçirmez kaplar, bakteri üremesini engellemek için kritik.

Hijyene dikkat edin: Gıda hazırlığı ve saklama sırasında yüksek hijyen standartları şart.

BİLİMSEL VERİLERLE BOTULİZM RİSKİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, botulizm toksini, bilinen en güçlü biyolojik toksinlerden biridir ve 1 gramı bile yüzlerce insanı öldürebilecek potansiyele sahip.

CDC’nin verilerine göre, ABD’de her yıl ortalama 200 botulizm vakası rapor ediliyor, bunların büyük bir kısmı gıda kaynaklı. Avrupa’da ise gıda güvenliği standartlarının yüksek olmasına rağmen, evde yapılan konserve hataları nedeniyle her yıl onlarca vaka görülüyor.İtalya’daki olay, bu riskin ne kadar yaygın olduğunu gösterdi.

Roma Üniversitesi’nden mikrobiyolog Prof. Dr. Maria Grazia Cusi, “Yıkanmamış sebzeler, uygun olmayan sıcaklıklarda saklandığında veya konserve edildiğinde, botulizm riskini artırır. Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda daha bilinçli olması gerekiyor” dedi.

UZMANLAR, BOTULİZM RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ŞU ADIMLARI ÖNERDİ:

Sebzeleri iyice yıkayın: Toprakta bulunan Clostridium botulinum sporları, yıkanmamış gıdalarda toksin üretebilir.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol edin: Gıdaların 4°C’nin altında saklanması, bakteri üremesini yavaşlatır.

Konserve gıdaları dikkatlice inceleyin: Şişmiş, sızdıran veya kötü kokulu konserveleri asla tüketmeyin.

Konserveleme eğitimine önem verin: Evde konserve yapmadan önce güvenilir kaynaklardan bilgi edinin.

DİKKAT HAYAT KURTARIR

İtalya’daki trajik olay, buzdolabında yapılan küçük bir hatanın ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi.

Uzmanlar, gıda saklama alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgularken, özellikle evde konserve yapanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.