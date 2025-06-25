BYD'den üretimde yavaşlama kararı

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, son aylarda üretimini ve genişleme hızını yavaşlatma kararı aldı. Şirket, bazı Çin fabrikalarında vardiyaları azaltarak ve yeni üretim hattı kurma planlarını erteleyerek bu adımı attı. Konuya yakın iki kaynağa göre, bu durum BYD'nin son iki yılda Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük EV üreticisi konumuna gelmesini sağlayan güçlü satış büyümesinin yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Çin'in acımasız otomobil pazarında uygulanan derin fiyat indirimlerine rağmen artan envanterle mücadele etmesi, bu kararların arkasındaki temel nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Reuters'ın haberine göre, şirket gece vardiyalarını iptal etti ve bazı fabrikalarında üretimi kapasitenin en az üçte biri oranında azalttı. Bu önlemlerin en az dört fabrikayı kapsadığı ve BYD'nin yeni üretim hatları kurma planlarını da askıya aldığı belirtiliyor. Geçen yıl çoğunluğu Çin'de olmak üzere 4,27 milyon araç satan BYD'nin ülkede en az yedi otomobil fabrikası bulunuyor ve bu yıl satışlarını yaklaşık yüzde 30 artırarak 5,5 milyona çıkarmayı hedefliyordu.

PİYASA TEPKİSİ VE SATIŞ HEDEFLERİ

Üretimdeki bu kesintilerin ve genişlemenin askıya alınmasının tam boyutunu veya ne kadar süreceğini belirlemek mümkün olmasa da, kaynaklardan biri bu hamlelerin maliyet tasarrufu amaçlı olduğunu, diğer bir kaynak ise satış hedeflerine ulaşılamamasının ardından bu önlemlerin alındığını ifade etti. BYD, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Reuters'ın üretim kesintisi haberinin ardından Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri, gün içindeki yüzde 2,6'lık kazançlarını geri vererek yüzde 1'e yakın düştü. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan veriler, BYD'nin üretimindeki büyümenin Nisan ayında yıllık yüzde 13'e, Mayıs ayında ise yüzde 0,2'ye yavaşladığını gösteriyor. Her iki oran da, fabrika faaliyetlerinin bir haftalık Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle aksadığı Şubat 2024'ten bu yana en yavaş artış hızı olarak kaydedildi.

Tesla, Avrupa'da kan kaybediyor

ARTAN ENVANTER VE FİYAT REKABETİ

BYD, son birkaç yılda üretimi agresif bir şekilde artırarak ve daha uygun fiyatlı yeni modelleri piyasaya sürerek dünyanın en büyük EV üreticisi konumuna yükselmişti. En ucuz modelinin başlangıç fiyatını 7.800 dolara düşüren son fiyat teşvikleri, Çin otomobil hisselerinde daha geniş bir satış dalgasına ve rakiplerden yeni fiyat indirimlerine yol açtı.

Çin Otomotiv Bayileri Derneği tarafından Mayıs ayında yapılan bir anket, BYD bayilerinin ortalama 3,21 aylık envantere sahip olduğunu ortaya koydu. Bu oran, Çin'deki tüm markalar arasında en yüksek seviye iken, sektör genelinde envanter seviyesi 1,38 ay olarak kaydedildi. Geçen ay devlet medyası, doğudaki Shandong eyaletinde büyük bir BYD bayisinin en az 20 mağazasının terk edilmiş veya kapalı halde bulunduğunu bildirdi.

Avrupa otomobil pazarında hareketlilik

BAYİLERDEN SEKTÖRE ÇAĞRI

Artan envanter seviyeleri nedeniyle, Çin Otomobil Bayileri Odası Haziran ayı başlarında otomobil üreticilerini bayilere çok fazla araç yüklemeyi durdurmaya ve satış performansına dayalı "makul" üretim hedefleri belirlemeye çağırdı. Grup, yoğun fiyat savaşlarının nakit akışını zorladığını ve karlılığı düşürdüğünü belirtti. Çinli otomobil bayileri geçtiğimiz Pazartesi günü, finansal baskıları hafifletmeye yardımcı olmak için otomobil üreticilerine 30 gün içinde nakit iade teşvikleri ödemeleri çağrısında bulundu.

Derinleşen fiyat rekabeti, Çinli düzenleyicileri son aylarda otomobil sektörünü daha yakından incelemeye itti. Yıllardır süregelen bu uygulama, sektör genelindeki tedarikçileri, otomobil üreticilerini ve bayileri sıkıntıya sokmuştu. Çinli otomobil üreticileri, iç pazardaki zayıflayan momentumu dengelemek ve satışlarını artırmak için giderek daha fazla denizaşırı pazarlara yöneliyor. Bu yılın ilk beş ayında BYD, 1,76 milyon araç satarken, bunların yaklaşık yüzde 20'si ihraç edildi.