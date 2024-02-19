C-SUV model araç sevenler bu haber size. İşte Kia Sportage’ın fiyat listesi!

Kaynak: Haber Merkezi
C-SUV model araç sevenler bu haber size. İşte Kia Sportage’ın fiyat listesi!
C-SUV alanında birçok alternatifi bulunan Kia Sportage’ın fiyat listesi yayınlandı. İşte ucuz C-SUV Kia araçlar…

Kia Sportage, C-SUV segmentindeki en popüler modellerden biri olarak otomobil piyasasında adından söz ettiriyor. Bu model, özellikle asi ve şık tasarımı ile dikkat çekerken, geniş ailelerin en çok tercih ettiği model oluyor. Sportage'ın benzersiz tasarım çizgisi, araca modern ve dinamik bir tasarım görüntüsü sunuyor.

Kia Sportage, Özellikle geniş aileler tarafından tercih edilirken, teknoloji meraklıları için de çekici özelliklere sahip.

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Araç, geniş bir multimedya ekranına ev sahipliği yapıyor ve kokpit kısmıyla göz dolduruyor. Bu özellikler, sürüş deneyimini daha keyifli ve konforlu hale getirirken, yolculuklar sırasında eğlence ve bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

Modelin baz donanım seviyesi, 150 beygir gücündeki 1.6 litre motoru ve otomatik vitesi ile performans ve konforu sürüclere bir arada sunuyor. Bu motor seçeneği ile birlikte güçlü performansı ve yakıt verimliliğini dengeli bir şekilde sağlarken, otomatik vites konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

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Peki böylesine donanımlı bir aracın fiyatı ne kadar? İşte fiyatlar…

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1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live

Fiyatı: 1.640.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 1.730.000 TL

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1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor

Fiyatı: 1.930.000 TL

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1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor

Fiyatı: 2.060.000 TL

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1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige

Fiyatı: 2.165.000 TL

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1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige

Fiyatı: 2.295.000 TL

1.6L 150 PS 4X4 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Anniversary Edition

Fiyatı: 2.265.000 TL

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