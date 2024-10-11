CAC 40 endeksi yükseldi

Fransa'nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, Cuma günü %0,5 artışla 7.577 puandan kapandı. Endekste görülen bu yükseliş, Wall Street'teki kazanımların ve büyük finans şirketlerinden gelen güçlü kazanç raporlarının yarattığı iyimserliğin etkisiyle gerçekleşti. Yatırımcılar aynı zamanda Fransa'nın yeni 2025 bütçe tasarısını da değerlendirdiler. Bu tasarı, hızla artan bütçe açığını dengelemek amacıyla büyük şirketler için vergi artışlarını içeriyor. Ayrıca, Çin Maliye Bakanlığı'nın Cumartesi günü yapacağı basın toplantısını bekleyen yatırımcılar, yeni teşvik tedbirlerinin açıklanabileceği yönünde yüksek beklentilere sahipler.

Şirket bazında bakıldığında, Airbus ve Teleperformance hisseleri sırasıyla %3,9 ve %2,2 artış göstererek endeksi olumlu yönde etkiledi. Ancak otomotiv devi Stellantis NV hisseleri, yönetimle ilgili önemli gelişmelerin ardından %2,8 oranında değer kaybetti. Şirketin CEO'sunun görev süresinin sonunda, 2026 başında emekliye ayrılacağı açıklandı. Bir başka düşüş gösteren şirket ise savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren Thales oldu. Thales hisseleri, Berenberg'in "al" notundan "tut" notuna indirmesinin ardından %1,5 değer kaybetti.

CAC 40 endeksi, haftalık bazda %0,48 oranında artış kaydetti ve bir önceki hafta yaşanan %3,2’lik kayıptan kısmen toparlanmış oldu. Bu iyileşme, küresel piyasalardaki genel olumlu havanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

CAC 40, Fransa'nın en büyük 100 şirketi arasından seçilen 40 şirketin performansını takip eden bir borsa endeksidir. Bu endeks, serbest dolaşımda olan hisselerle ağırlıklandırılmış olup, Aralık 1987'de 100 baz puan üzerinden hesaplanmaya başlamıştır. Endeksin hesaplanmasında tezgah üstü (OTC) işlemler ve fark sözleşmeleri (CFD) gibi finansal araçlar da kullanılır.

Sonuç olarak, Fransa borsası haftayı olumlu bir tabloyla kapatırken, yatırımcılar hem iç hem de dış gelişmelere odaklanmış durumda. Çin’den gelebilecek teşvik haberleri ve Fransa’nın bütçe düzenlemeleri piyasa yönünde belirleyici olabilir. Aynı zamanda şirketlerin yönetim değişiklikleri ve finansal raporlar da endeksin hareketlerinde önemli rol oynuyor. Özellikle büyük şirketlerdeki yönetim değişiklikleri, gelecekteki fiyat hareketlerinde etkili olabilecek gelişmeler arasında.